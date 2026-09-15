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Asia Minor - Points Of Libration (coloured) (8016158316445) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Asia Minor - Points Of Libration (coloured) (8016158316445) виниловая пластинка

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Asia Minor - Points Of Libration (coloured) (8016158316445) виниловая пластинка - фото 1
Asia Minor - Points Of Libration (coloured) (8016158316445) виниловая пластинка - фото 2
Asia Minor - Points Of Libration (coloured) (8016158316445) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Asia Minor
Альбом (сингл)
Points Of Libration
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Asia Minor - Points Of Libration (coloured) (8016158316445) виниловая пластинка - фото 1
  • Asia Minor - Points Of Libration (coloured) (8016158316445) виниловая пластинка - фото 2
  • Asia Minor - Points Of Libration (coloured) (8016158316445) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629397
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Asia Minor - Points Of Libration (coloured) (8016158316445) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ams Italy
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Asia Minor
Альбом (сингл)
Points Of Libration
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Asia Minor - Points Of Libration (coloured) (8016158316445) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Asia Minor - Points Of Libration (coloured) (8016158316445) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ams Italy
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Asia Minor
Альбом (сингл)
Points Of Libration
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Asia Minor - Points Of Libration (coloured) (8016158316445) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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