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The Alan Parsons Project - Live In Colombia (coloured) (4029759169048) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Alan Parsons Project - Live In Colombia (coloured) (4029759169048) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Alan Parsons Project, The, Live In Colombia (coloured) (4029759169048) - фото 1
Виниловая пластинка Alan Parsons Project, The, Live In Colombia (coloured) (4029759169048) - фото 2
Виниловая пластинка Alan Parsons Project, The, Live In Colombia (coloured) (4029759169048) - фото 3
Виниловая пластинка Alan Parsons Project, The, Live In Colombia (coloured) (4029759169048) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Alan Parsons Project, The, Live In Colombia (coloured) (4029759169048) - фото 1
  • Виниловая пластинка Alan Parsons Project, The, Live In Colombia (coloured) (4029759169048) - фото 2
  • Виниловая пластинка Alan Parsons Project, The, Live In Colombia (coloured) (4029759169048) - фото 3
  • Виниловая пластинка Alan Parsons Project, The, Live In Colombia (coloured) (4029759169048) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629369
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Alan Parsons Project - Live In Colombia (coloured) (4029759169048) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - Live In Colombia (coloured) (4029759169048) виниловая пластинка

Лучшие песни The Alan Parsons Project в живом выступлении с симфоническим оркестром. Концерт был записан 31 августа 2013 года в Меделине, Колумбия. Лимитированное коллекционное переиздание на тройном тяжёлом жёлтом, синем и красном виниле. Алан Парсонс совместно с Эриком Вулфсоном основали The Alan Parsons Project в 1975 году (проект просуществовал до 1990). Группа считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего было выпущено 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал альбом Eye in the Sky.В 1982 году он поднялся на 7 строчку чарта The Billboard 200.

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Live In Colombia (coloured) (4029759169048) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лучшие песни The Alan Parsons Project в живом выступлении с симфоническим оркестром. Концерт был записан 31 августа 2013 года в Меделине, Колумбия. Лимитированное коллекционное переиздание на тройном тяжёлом жёлтом, синем и красном виниле. Алан Парсонс совместно с Эриком Вулфсоном основали The Alan Parsons Project в 1975 году (проект просуществовал до 1990). Группа считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего было выпущено 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал альбом Eye in the Sky.В 1982 году он поднялся на 7 строчку чарта The Billboard 200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Alan Parsons Project - Live In Colombia (coloured) (4029759169048) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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