Кастрюля с крышкой NATURA 2.6 л ATTRIBUTE NATURA ASN002
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кастрюли
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%1 290 руб. 2 671 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 628007
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кастрюли
Высота, см
10.5
Крышка в комплекте
да
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал крышки
стекло
Материал ручки (-ек)
бакелит
Объем, л
2.6
Страна производства
Китай
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х11
Вес, кг.
1.16
Описание товара Кастрюля с крышкой NATURA 2.6 л ATTRIBUTE NATURA ASN002
Изделие отличает высокое качество, лаконичный дизайн и стильный внешний вид. Красивая и функциональная кастрюля из высококачественных материалов прослужит вам долгие годы, а значит, сделает ваш дом более экологичным.
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Бренд
Тип товара
Кастрюли
Высота, см
10.5
Крышка в комплекте
да
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал крышки
стекло
Материал ручки (-ек)
бакелит
Объем, л
2.6
Страна производства
Китай
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Изделие отличает высокое качество, лаконичный дизайн и стильный внешний вид. Красивая и функциональная кастрюля из высококачественных материалов прослужит вам долгие годы, а значит, сделает ваш дом более экологичным.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Кастрюля с крышкой NATURA 2.6 л ATTRIBUTE NATURA ASN002 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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