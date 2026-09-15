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Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка

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Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка - фото 1
Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка - фото 2
Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка - фото 3
Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка - фото 4
Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Black Unity
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка - фото 1
  • Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка - фото 2
  • Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка - фото 3
  • Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка - фото 4
  • Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627714
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455212368]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Black Unity
Жанр
Jazz
Трек-лист
Black Unity (Part I), Black Unity (Part II)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка

Упражнение в непрерывном гармоническом груве, который невозможно превзойти" - так критик Джо С. Харрингтон охарактеризовал альбом Pharaoh Sanders 1971 года "Black Unity". Альбом состоит из одного трека, который занимает две стороны альбома и длится более 37 минут. При этом Сандерс опирался на духовный и свободный джаз своих предыдущих альбомов Impulse!, но придал ему совершенно новый драйв благодаря непреодолимому гипнотическому груву. Серия Verve By Request: ремастированный, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit, рукав gatefold.

Отзывы о товаре Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602455212368]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Black Unity
Жанр
Jazz
Трек-лист
Black Unity (Part I), Black Unity (Part II)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
Упражнение в непрерывном гармоническом груве, который невозможно превзойти" - так критик Джо С. Харрингтон охарактеризовал альбом Pharaoh Sanders 1971 года "Black Unity". Альбом состоит из одного трека, который занимает две стороны альбома и длится более 37 минут. При этом Сандерс опирался на духовный и свободный джаз своих предыдущих альбомов Impulse!, но придал ему совершенно новый драйв благодаря непреодолимому гипнотическому груву. Серия Verve By Request: ремастированный, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit, рукав gatefold.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pharoah Sanders - Black Unity (Audiophile, Verve By Request) (0602455212368) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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