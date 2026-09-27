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0196587116712, Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0196587116712, Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) виниловая пластинка

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0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 1
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 2
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 3
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 4
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 5
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 6
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 7
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 8
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 9
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 10
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 11
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 12
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 13
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 14
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 15
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 16
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 17
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 18
0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 1
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 2
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 3
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 4
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 5
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 6
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 7
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 8
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 9
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 10
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 11
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 12
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 13
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 14
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 15
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 16
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 17
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 18
  • 0196587116712, Виниловая пластинка Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627694
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0196587116712, Wham!, The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven (coloured) виниловая пластинка

Четвертый сборник британского дуэта Wham!, выпущенный в 2023 году в честь 40-летия группы. В него вошли синглы дуэта в хронологическом порядке, которые были выпущены с 1982 по 1986 год, за исключением Club Fantastic Megamix (хотя он включен в расширенную версию) и Careless Whisper (частично приписывается Wham! в некоторых регионах после выпуска в 1984 году). Кроме синглов в сборник вошли би-сайды и ремиксы популярных треков. Релиз дебютировал на 2 месте в чарте UK Albums, а также попал в пятерку лучших в Бельгии, Португалии и Шотландии. Издание представлено на двойном 180-ти граммовом цветном виниле. Британский дуэт Wham! был создан в 1982 году одноклассниками Джорджом Майклом и Эндрю Риджли. Коллектив просуществовал всего четыре года, но за это время он добился большой популярности и коммерческого успеха, так в 1984-86 годах семь синглов дуэта побывали на первом месте поп-чартов Великобритании. 1984 год стал самым удачным в истории коллектива. В июле был выпущен сингл Careless Whisper, который стал крупнейшим хитом лета и побывал на вершине практически всех поп-чартов мира. В апреле 1985 года Wham! выступили в Китае и стали первыми звездами, кто посетил эту коммунистическую страну с гастролями. Летом 1986 года было объявлено о распаде дуэта, Джордж Майкл начал успешную сольную карьеру, а Эндрю Риджли ушел из шоу-бизнеса.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Четвертый сборник британского дуэта Wham!, выпущенный в 2023 году в честь 40-летия группы. В него вошли синглы дуэта в хронологическом порядке, которые были выпущены с 1982 по 1986 год, за исключением Club Fantastic Megamix (хотя он включен в расширенную версию) и Careless Whisper (частично приписывается Wham! в некоторых регионах после выпуска в 1984 году). Кроме синглов в сборник вошли би-сайды и ремиксы популярных треков. Релиз дебютировал на 2 месте в чарте UK Albums, а также попал в пятерку лучших в Бельгии, Португалии и Шотландии. Издание представлено на двойном 180-ти граммовом цветном виниле. Британский дуэт Wham! был создан в 1982 году одноклассниками Джорджом Майклом и Эндрю Риджли. Коллектив просуществовал всего четыре года, но за это время он добился большой популярности и коммерческого успеха, так в 1984-86 годах семь синглов дуэта побывали на первом месте поп-чартов Великобритании. 1984 год стал самым удачным в истории коллектива. В июле был выпущен сингл Careless Whisper, который стал крупнейшим хитом лета и побывал на вершине практически всех поп-чартов мира. В апреле 1985 года Wham! выступили в Китае и стали первыми звездами, кто посетил эту коммунистическую страну с гастролями. Летом 1986 года было объявлено о распаде дуэта, Джордж Майкл начал успешную сольную карьеру, а Эндрю Риджли ушел из шоу-бизнеса.
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