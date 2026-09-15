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Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка

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Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка - фото 1
Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка - фото 2
Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка - фото 3
Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bridget St. John
Альбом (сингл)
Thank You For.
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка - фото 1
  • Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка - фото 2
  • Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка - фото 3
  • Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bridget St. John
Альбом (сингл)
Thank You For.
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nice, Thank You For., Lazarus, Goodbaby Goodbye, Love Minus Zero, No Limit, Silver Coin, Happy Day, Fly High, To Leave Your Cover, Every Day, A Song Is As Long As It Wants To Go On

Отзывы о товаре Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bridget St. John
Альбом (сингл)
Thank You For.
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nice, Thank You For., Lazarus, Goodbaby Goodbye, Love Minus Zero, No Limit, Silver Coin, Happy Day, Fly High, To Leave Your Cover, Every Day, A Song Is As Long As It Wants To Go On
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bridget St. John - Thank You For… (5060672880435) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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