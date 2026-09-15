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Bridget St. John - Songs For The Gentle Man (5060672880275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bridget St. John - Songs For The Gentle Man (5060672880275) виниловая пластинка

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Bridget St. John - Songs For The Gentle Man (5060672880275) виниловая пластинка - фото 1
Bridget St. John - Songs For The Gentle Man (5060672880275) виниловая пластинка - фото 2
Bridget St. John - Songs For The Gentle Man (5060672880275) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bridget St. John
Альбом (сингл)
Songs For The Gentle Man
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bridget St. John - Songs For The Gentle Man (5060672880275) виниловая пластинка - фото 1
  • Bridget St. John - Songs For The Gentle Man (5060672880275) виниловая пластинка - фото 2
  • Bridget St. John - Songs For The Gentle Man (5060672880275) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bridget St. John - Songs For The Gentle Man (5060672880275) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bridget St. John
Альбом (сингл)
Songs For The Gentle Man
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bridget St. John - Songs For The Gentle Man (5060672880275) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: A Day A Way, City-Crazy, Early Morning Song, Back To Stay, Seagull-Sunday, If Youd Been There, Song For The Laird Of Connaught Hall - Part 2, Making Losing Better, The Lady And The Gentle Man, Downderry Daze, The Pebble And The Man, It Seems Very Strange

Отзывы о товаре Bridget St. John - Songs For The Gentle Man (5060672880275) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Bridget St. John
Альбом (сингл)
Songs For The Gentle Man
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: A Day A Way, City-Crazy, Early Morning Song, Back To Stay, Seagull-Sunday, If Youd Been There, Song For The Laird Of Connaught Hall - Part 2, Making Losing Better, The Lady And The Gentle Man, Downderry Daze, The Pebble And The Man, It Seems Very Strange
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bridget St. John - Songs For The Gentle Man (5060672880275) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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