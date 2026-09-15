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Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка

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Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка - фото 1
Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка - фото 2
Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка - фото 3
Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bridget St. John
Альбом (сингл)
Ask Me No Questions
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка - фото 1
  • Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка - фото 2
  • Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка - фото 3
  • Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627674
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bridget St. John
Альбом (сингл)
Ask Me No Questions
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: To B Without A Hitch, Autumn Lullaby, Curl Your Toes, Like Never Before, The Curious Crystals Of Unusual Purity, Barefeet And Hot Pavements, I Like To Be With You In The Sun, Lizard-Long-Tongue Boy, Hello Again (Of Course), Many Happy Returns, Broken Faith, Ask Me No Questions

Отзывы о товаре Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bridget St. John
Альбом (сингл)
Ask Me No Questions
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: To B Without A Hitch, Autumn Lullaby, Curl Your Toes, Like Never Before, The Curious Crystals Of Unusual Purity, Barefeet And Hot Pavements, I Like To Be With You In The Sun, Lizard-Long-Tongue Boy, Hello Again (Of Course), Many Happy Returns, Broken Faith, Ask Me No Questions
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bridget St. John - Ask Me No Questions (5060672880138) виниловая пластинка - купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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