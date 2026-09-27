4029759156741, Savatage, Power Of The Night виниловая пластинка
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Описание товара 4029759156741, Savatage, Power Of The Night виниловая пластинка
Второй студийный альбом американской хэви-метал-группы Savatage, выпущенный в 1985 году. Переиздание 2021 года. Ремастированное издание на 180-гр виниле в разворотном конверте содержит один бонусный трек, тексты песен и фото группы Savatage периода выхода альбома. Savatage - американская хэви-метал-группа, основанная братьями Джоном и Криссом Оливой в 1979 году в Тарпон-Спрингс, Флорида. Группа сначала называлась Avatar, но незадолго до выпуска своего дебютного альбома Sirens (1983) они изменили свое название на Savatage, поскольку Avatar уже был занят другой группой. Savatage считается значительным членом американского движения хэви-метала начала-середины 1980-х годов и считается ключевым фактором, оказавшим влияние на многие жанры, такие как пауэр-метал, прогрессив-метал, спид-метал, трэш-метал, дэт-метал и другие. симфонический металл.
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