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4029759156741, Savatage, Power Of The Night виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4029759156741, Savatage, Power Of The Night виниловая пластинка

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4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 1
4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 2
4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 3
4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 4
4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 5
4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 6
4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 7
4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 1
  • 4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 2
  • 4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 3
  • 4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 4
  • 4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 5
  • 4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 6
  • 4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 7
  • 4029759156741, Виниловая пластинка Savatage, Power Of The Night - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627658
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4029759156741, Savatage, Power Of The Night виниловая пластинка

Второй студийный альбом американской хэви-метал-группы Savatage, выпущенный в 1985 году. Переиздание 2021 года. Ремастированное издание на 180-гр виниле в разворотном конверте содержит один бонусный трек, тексты песен и фото группы Savatage периода выхода альбома. Savatage - американская хэви-метал-группа, основанная братьями Джоном и Криссом Оливой в 1979 году в Тарпон-Спрингс, Флорида. Группа сначала называлась Avatar, но незадолго до выпуска своего дебютного альбома Sirens (1983) они изменили свое название на Savatage, поскольку Avatar уже был занят другой группой. Savatage считается значительным членом американского движения хэви-метала начала-середины 1980-х годов и считается ключевым фактором, оказавшим влияние на многие жанры, такие как пауэр-метал, прогрессив-метал, спид-метал, трэш-метал, дэт-метал и другие. симфонический металл.

Отзывы о товаре 4029759156741, Savatage, Power Of The Night виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Второй студийный альбом американской хэви-метал-группы Savatage, выпущенный в 1985 году. Переиздание 2021 года. Ремастированное издание на 180-гр виниле в разворотном конверте содержит один бонусный трек, тексты песен и фото группы Savatage периода выхода альбома. Savatage - американская хэви-метал-группа, основанная братьями Джоном и Криссом Оливой в 1979 году в Тарпон-Спрингс, Флорида. Группа сначала называлась Avatar, но незадолго до выпуска своего дебютного альбома Sirens (1983) они изменили свое название на Savatage, поскольку Avatar уже был занят другой группой. Savatage считается значительным членом американского движения хэви-метала начала-середины 1980-х годов и считается ключевым фактором, оказавшим влияние на многие жанры, такие как пауэр-метал, прогрессив-метал, спид-метал, трэш-метал, дэт-метал и другие. симфонический металл.
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Отзывы


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