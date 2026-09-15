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Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка

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Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 1
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 2
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 3
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 4
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 5
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 6
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 7
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 8
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 9
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 10
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 11
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 12
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 13
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 14
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 15
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 1
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 2
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 3
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 4
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 5
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 6
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 7
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 8
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 9
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 10
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 11
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 12
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 13
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 14
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 15
  • Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627637
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом Queens of the Stone Age, выпущенный в 2023 году. Он знаменует завершение трилогии, которая началась с .Like Clockwork (2013). Продюсированием и микшированием занимался Марк Ранкин, который также работал с Гарри Стайлзом, Адель, Foster the People и многими другими. Релиз представлен на двойном черном виниле. Queens of the Stone Age - американская рок-группа из Калифорнии, основанная в 1996 году Джошем Хомми. Она была основана вокалистом и гитаристом Джошем Хоммом, который был единственным постоянным участником во время многочисленных изменений в составе. С 2013 года в состав также входят Homme вместе с Троем Ван Леувеном (гитара, лэп-стил, клавишные, перкуссия, бэк-вокал), Майклом Шуманом (бас-гитара, клавишные, бэк-вокал), Дином Фертитой (клавишные, гитара, перкуссия, бэк-вокал) и Джоном Теодором (ударные, перкуссия). Группа была номинирована на премию Грэмми семь раз: четыре раза за лучшее хард-рок-исполнение, дважды за лучший рок-альбом и один раз за лучшее рок-исполнение.

Отзывы о товаре Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Восьмой студийный альбом Queens of the Stone Age, выпущенный в 2023 году. Он знаменует завершение трилогии, которая началась с .Like Clockwork (2013). Продюсированием и микшированием занимался Марк Ранкин, который также работал с Гарри Стайлзом, Адель, Foster the People и многими другими. Релиз представлен на двойном черном виниле. Queens of the Stone Age - американская рок-группа из Калифорнии, основанная в 1996 году Джошем Хомми. Она была основана вокалистом и гитаристом Джошем Хоммом, который был единственным постоянным участником во время многочисленных изменений в составе. С 2013 года в состав также входят Homme вместе с Троем Ван Леувеном (гитара, лэп-стил, клавишные, перкуссия, бэк-вокал), Майклом Шуманом (бас-гитара, клавишные, бэк-вокал), Дином Фертитой (клавишные, гитара, перкуссия, бэк-вокал) и Джоном Теодором (ударные, перкуссия). Группа была номинирована на премию Грэмми семь раз: четыре раза за лучшее хард-рок-исполнение, дважды за лучший рок-альбом и один раз за лучшее рок-исполнение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queens Of The Stone Age - In Times New Roman (0191401194716) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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