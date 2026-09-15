Anne Phillips - Born To Be Blue (8435723700265) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 627633
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Anne Phillips - Born To Be Blue (8435723700265) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Lonelyville, Ive Got To Pass Your House To Get To Mine, A Stranger In Town, I Dont Want To Walk Without You, There Will Never Be Another You, When Sunny Gets Blue, You Dont Know What Love Is, Born To Be Blue, Saturday Night Is The Loneliest Night Of The Week, Easy Street, For Heavens Sake, It Could Happen To You, You Dont Know What Love Is, It Could Happen To You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Lonelyville, Ive Got To Pass Your House To Get To Mine, A Stranger In Town, I Dont Want To Walk Without You, There Will Never Be Another You, When Sunny Gets Blue, You Dont Know What Love Is, Born To Be Blue, Saturday Night Is The Loneliest Night Of The Week, Easy Street, For Heavens Sake, It Could Happen To You, You Dont Know What Love Is, It Could Happen To You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Anne Phillips - Born To Be Blue (8435723700265) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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