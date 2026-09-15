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Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка

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Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 1
Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 2
Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 3
Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 4
Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 5
Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 6
Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 7
Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 8
Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Larry Coryell, The Eleventh House
Альбом (сингл)
At Montreux
Жанр
Jazz
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 1
  • Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 2
  • Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 3
  • Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 4
  • Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 5
  • Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 6
  • Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 7
  • Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 8
  • Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627495
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514011903]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Larry Coryell, The Eleventh House
Альбом (сингл)
At Montreux
Жанр
Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[0819514011903]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Larry Coryell, The Eleventh House
Альбом (сингл)
At Montreux
Жанр
Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Larry Coryell - At Montreux (coloured) (0819514011903) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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