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Cocteau Twins - The Pink Opaque. The Best Of 1982-1985 (0652637350913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cocteau Twins - The Pink Opaque. The Best Of 1982-1985 (0652637350913) виниловая пластинка

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Cocteau Twins - The Pink Opaque. The Best Of 1982-1985 (0652637350913) виниловая пластинка - фото 1
Cocteau Twins - The Pink Opaque. The Best Of 1982-1985 (0652637350913) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
The Pink Opaque
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cocteau Twins - The Pink Opaque. The Best Of 1982-1985 (0652637350913) виниловая пластинка - фото 1
  • Cocteau Twins - The Pink Opaque. The Best Of 1982-1985 (0652637350913) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627488
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cocteau Twins - The Pink Opaque. The Best Of 1982-1985 (0652637350913) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637350913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
The Pink Opaque
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cocteau Twins - The Pink Opaque. The Best Of 1982-1985 (0652637350913) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Cocteau Twins - The Pink Opaque. The Best Of 1982-1985 (0652637350913) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637350913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
The Pink Opaque
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cocteau Twins - The Pink Opaque. The Best Of 1982-1985 (0652637350913) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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