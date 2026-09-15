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Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка

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Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - фото 1
Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - фото 2
Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - фото 3
Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - фото 4
Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - фото 5
Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Teri Thornton
Альбом (сингл)
Lullaby Of The Leaves
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - фото 1
  • Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - фото 2
  • Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - фото 3
  • Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - фото 4
  • Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - фото 5
  • Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627484
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Teri Thornton
Альбом (сингл)
Lullaby Of The Leaves
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Lullaby Of The Leaves, Devil May Care, Detour Ahead, The Song Is You, My Old Flame, Whats Your Story, Morning Glory, Mood Indigo, Dancing In The Dark, Left Alone, Blue Champagne, I Feel A Song Coming On, Whats x, Blue Skies, Youve Got To Have Heart



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SUPPER CLUB
Barcode
[8435723700302]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Teri Thornton
Альбом (сингл)
Lullaby Of The Leaves
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Lullaby Of The Leaves, Devil May Care, Detour Ahead, The Song Is You, My Old Flame, Whats Your Story, Morning Glory, Mood Indigo, Dancing In The Dark, Left Alone, Blue Champagne, I Feel A Song Coming On, Whats x, Blue Skies, Youve Got To Have Heart


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Teri Thornton - Lullaby Of The Leaves (8435723700302) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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