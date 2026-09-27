Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack)
MESH-комплект TP-Link Deco X50-PoE (3-Pack) состоит из трех модулей, которые позволяют организовать единую систему доступа к сети Интернет на скорости до 2976 Мбит/с для всех устройств. Четыре внутренние антенны и поддержка технологии MU-MIMO гарантируют стабильный сигнал с широкой зоной покрытия. В каждой точке доступа предусмотрены порты LAN с пропускной способностью 1 Гбит/с и 2.5 Гбит/с. Поддержка питания посредством стандарта PoE упрощает развертывание сети TP-Link Deco X50-PoE (3-Pack). Фирменное приложение Deco обеспечивает удобную настройку параметров. Система HomeShield гарантирует безопасность сети и мониторинг ее состояния. Функция родительского контроля позволяет ограничивать время проведения в Интернете для детей и блокировать нежелательные сайты.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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