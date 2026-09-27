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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack)

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Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 1
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Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 3
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Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 5
Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 6
Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 7
Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 8
Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 9
Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
3
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 1
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 2
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 3
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 4
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 5
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 6
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 7
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 8
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 9
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627401
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка PoE
802.3at
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
Mesh-модуль (3 шт.) Кабель Ethernet RJ45 Адаптер питания (3 шт.) Крепления для монтажа на потолке или на стене Краткое руководство по настройке
Количество юнитов в комплекте
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
2.48

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack)

MESH-комплект TP-Link Deco X50-PoE (3-Pack) состоит из трех модулей, которые позволяют организовать единую систему доступа к сети Интернет на скорости до 2976 Мбит/с для всех устройств. Четыре внутренние антенны и поддержка технологии MU-MIMO гарантируют стабильный сигнал с широкой зоной покрытия. В каждой точке доступа предусмотрены порты LAN с пропускной способностью 1 Гбит/с и 2.5 Гбит/с. Поддержка питания посредством стандарта PoE упрощает развертывание сети TP-Link Deco X50-PoE (3-Pack). Фирменное приложение Deco обеспечивает удобную настройку параметров. Система HomeShield гарантирует безопасность сети и мониторинг ее состояния. Функция родительского контроля позволяет ограничивать время проведения в Интернете для детей и блокировать нежелательные сайты.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X50-PoE(3-pack)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка PoE
802.3at
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
Mesh-модуль (3 шт.) Кабель Ethernet RJ45 Адаптер питания (3 шт.) Крепления для монтажа на потолке или на стене Краткое руководство по настройке
Количество юнитов в комплекте
3
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco X50-PoE (3-Pack) состоит из трех модулей, которые позволяют организовать единую систему доступа к сети Интернет на скорости до 2976 Мбит/с для всех устройств. Четыре внутренние антенны и поддержка технологии MU-MIMO гарантируют стабильный сигнал с широкой зоной покрытия. В каждой точке доступа предусмотрены порты LAN с пропускной способностью 1 Гбит/с и 2.5 Гбит/с. Поддержка питания посредством стандарта PoE упрощает развертывание сети TP-Link Deco X50-PoE (3-Pack). Фирменное приложение Deco обеспечивает удобную настройку параметров. Система HomeShield гарантирует безопасность сети и мониторинг ее состояния. Функция родительского контроля позволяет ограничивать время проведения в Интернете для детей и блокировать нежелательные сайты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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