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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb

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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 1
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 2
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 3
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 4
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 5
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 6
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 7
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 8
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 9
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 10
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 11
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 12
Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Усиление сигнала
5 Ггц
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 1
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 2
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 3
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 4
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 5
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 6
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 7
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 8
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 9
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 10
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 11
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 12
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627217
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1800 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х8
Вес, г.
380

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb

Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME70X подключается к розетке внутри помещения и помогает улучшить стабильность сети Wi-Fi. Он соответствует классу AX1800, что обеспечивает скорость до 1775 Мбит/с в частотных диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Усилитель может использоваться совместно с роутерами и точками доступа. Технология адаптивного построения маршрута динамически выбирает подходящий канал и диапазон для стабильной передачи данных. Для увеличения радиуса действия и снижения задержек на корпусе усилителя Mercusys ME70X установлены 2 антенны. Коннектор LAN с пропускной способностью 1000 Мбит/с позволяет организовать проводной доступ к Интернету для компьютера, игровой консоли и другой техники. Приложение Mercusys гарантирует удобную настройку и дистанционное управление Wi-Fi сетью.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME70X 2.4/5ГГц AX1800 1x1Gb




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1800 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Описание
Усилитель беспроводного сигнала Mercusys ME70X подключается к розетке внутри помещения и помогает улучшить стабильность сети Wi-Fi. Он соответствует классу AX1800, что обеспечивает скорость до 1775 Мбит/с в частотных диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Усилитель может использоваться совместно с роутерами и точками доступа. Технология адаптивного построения маршрута динамически выбирает подходящий канал и диапазон для стабильной передачи данных. Для увеличения радиуса действия и снижения задержек на корпусе усилителя Mercusys ME70X установлены 2 антенны. Коннектор LAN с пропускной способностью 1000 Мбит/с позволяет организовать проводной доступ к Интернету для компьютера, игровой консоли и другой техники. Приложение Mercusys гарантирует удобную настройку и дистанционное управление Wi-Fi сетью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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