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Noel Gallagher's High Flying Birds - Chasing Yesterday (5052945018010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Noel Gallagher's High Flying Birds - Chasing Yesterday (5052945018010) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 1
Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 2
Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 3
Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 4
Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 5
Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 6
Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 7
Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 8
Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 1
  • Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 2
  • Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 3
  • Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 4
  • Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 5
  • Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 6
  • Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 7
  • Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 8
  • Виниловая пластинка Noel Gallagher&#039;s High Flying Birds, Chasing Yesterday (5052945018010) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626917
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Noel Gallagher's High Flying Birds - Chasing Yesterday (5052945018010) виниловая пластинка

Chasing Yesterday – вторая студийная работа Noel Gallaghers High Flying Birds, изданная в 2015 году. Выход пластинки сопровождался выпуском таких синглов, как In the Heat of the Moment и Ballad of the Mighty I. В первые недели продаж пластинка возглавила британский чарт. Noel Gallaghers High Flying Birds – рок-группа из Великобритании, основанная в 2010 году бывшим членом группы Oasis, Noel Gallagher. Название коллектива восходит к альбому Peter Green’s Fleetwood Mac, а также названию композиции «High Flying Bird» группы Jefferson Airplane.

Отзывы о товаре Noel Gallagher's High Flying Birds - Chasing Yesterday (5052945018010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Chasing Yesterday – вторая студийная работа Noel Gallaghers High Flying Birds, изданная в 2015 году. Выход пластинки сопровождался выпуском таких синглов, как In the Heat of the Moment и Ballad of the Mighty I. В первые недели продаж пластинка возглавила британский чарт. Noel Gallaghers High Flying Birds – рок-группа из Великобритании, основанная в 2010 году бывшим членом группы Oasis, Noel Gallagher. Название коллектива восходит к альбому Peter Green’s Fleetwood Mac, а также названию композиции «High Flying Bird» группы Jefferson Airplane.
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