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PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка

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PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 1
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 2
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 3
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 4
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 5
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 6
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 7
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 8
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 9
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 10
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 11
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 12
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Пи Джей Харви
Альбом (сингл)
PJ Harvey.Stories From The City, Stories From The Sea
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 1
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 2
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 3
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 4
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 5
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 6
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 7
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 8
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 9
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 10
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 11
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 12
  • PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626824
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UMC
Barcode
[0602508985416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Пи Джей Харви
Альбом (сингл)
PJ Harvey.Stories From The City, Stories From The Sea
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома исполнительницы Пи Джей Харви, изначально выпущенного в 2000 году. Альбом занимает 8 место в списке 50 лучших женских рок-альбомов по версии Rolling Stone и 431 место в обновлённой версии 500 величайших альбомов всех времён того же журнала. Кроме того, альбом достиг 6 места в списке 100 лучших альбомов 2000-х по версии NME и 35 места в аналогичном списке Rolling Stone. Релиз представлен на черном виниле. Пи Джей Харви - британский музыкант, автор-исполнитель, писательница, поэтесса и композитор. PJ Harvey также является названием её музыкального коллектива. В первую очередь известная как вокалистка и гитаристка, она также владеет многими другими музыкальными инструментами. Харви начала свою карьеру в 1988 году, когда присоединилась к местной группе Automatic Dlamini в качестве вокалистки, гитаристки и саксофонистки. Лидер группы, Джон Пэриш, надолго станет её творческим соратником. В 1991 году она сформировала трио PJ Harvey и впоследствии начала свою профессиональную карьеру. Трио выпустило два студийных альбома: Dry (1992) и Rid of Me (1993), после чего распалось, а Харви продолжила, как сольный артист. С 1995 года она выпустила ещё девять студийных альбомов с участием разных музыкантов, включая Джона Пэриша, бывшего товарища по группе Роба Эллиса, а также Мика Харви и Эрика Дрю Фельдмана, и много работала с продюсером Марком Эллисом.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UMC
Barcode
[0602508985416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
Пи Джей Харви
Альбом (сингл)
PJ Harvey.Stories From The City, Stories From The Sea
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание студийного альбома исполнительницы Пи Джей Харви, изначально выпущенного в 2000 году. Альбом занимает 8 место в списке 50 лучших женских рок-альбомов по версии Rolling Stone и 431 место в обновлённой версии 500 величайших альбомов всех времён того же журнала. Кроме того, альбом достиг 6 места в списке 100 лучших альбомов 2000-х по версии NME и 35 места в аналогичном списке Rolling Stone. Релиз представлен на черном виниле. Пи Джей Харви - британский музыкант, автор-исполнитель, писательница, поэтесса и композитор. PJ Harvey также является названием её музыкального коллектива. В первую очередь известная как вокалистка и гитаристка, она также владеет многими другими музыкальными инструментами. Харви начала свою карьеру в 1988 году, когда присоединилась к местной группе Automatic Dlamini в качестве вокалистки, гитаристки и саксофонистки. Лидер группы, Джон Пэриш, надолго станет её творческим соратником. В 1991 году она сформировала трио PJ Harvey и впоследствии начала свою профессиональную карьеру. Трио выпустило два студийных альбома: Dry (1992) и Rid of Me (1993), после чего распалось, а Харви продолжила, как сольный артист. С 1995 года она выпустила ещё девять студийных альбомов с участием разных музыкантов, включая Джона Пэриша, бывшего товарища по группе Роба Эллиса, а также Мика Харви и Эрика Дрю Фельдмана, и много работала с продюсером Марком Эллисом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (0602508985416) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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