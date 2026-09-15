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Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка

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Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 1
Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 2
Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 3
Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 4
Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 5
Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 6
Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 7
Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
I Got Dem Ol’ Kozmoe Blues Again! Mama
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 1
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 2
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 3
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 4
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 5
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 6
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 7
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626805
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
I Got Dem Ol’ Kozmoe Blues Again! Mama
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка

Альбом в исполнении американской рок-певицей и лучшей белой исполнительницей блюза - Дженис Джоплин

Отзывы о товаре Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
I Got Dem Ol’ Kozmoe Blues Again! Mama
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Альбом в исполнении американской рок-певицей и лучшей белой исполнительницей блюза - Дженис Джоплин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama (remastered) (8718469530090) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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