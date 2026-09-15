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Incubus, S.C.I.E.N.C.E. (8718469532117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Incubus, S.C.I.E.N.C.E. (8718469532117) виниловая пластинка

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Incubus, S.C.I.E.N.C.E. (8718469532117) виниловая пластинка - фото 1
Incubus, S.C.I.E.N.C.E. (8718469532117) виниловая пластинка - фото 2
Incubus, S.C.I.E.N.C.E. (8718469532117) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
S.C.I.E.N.C.E.
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Incubus, S.C.I.E.N.C.E. (8718469532117) виниловая пластинка - фото 1
  • Incubus, S.C.I.E.N.C.E. (8718469532117) виниловая пластинка - фото 2
  • Incubus, S.C.I.E.N.C.E. (8718469532117) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626787
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Incubus, S.C.I.E.N.C.E. (8718469532117) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
S.C.I.E.N.C.E.
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Incubus, S.C.I.E.N.C.E. (8718469532117) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Incubus, S.C.I.E.N.C.E. (8718469532117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Incubus
Альбом (сингл)
S.C.I.E.N.C.E.
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Incubus, S.C.I.E.N.C.E. (8718469532117) виниловая пластинка – стоимость товара 4150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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