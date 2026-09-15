Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Freddie Hubbard - Breaking Point (Analogue, Tone Poet) (0602435519821) виниловая пластинка
Девятый студийный альбом Фредди Хаббарда, вышедший в 1964 году под лейблом Blue Note. В записи альбома также принимали участие Джеймс Сполдинг (саксофон), Ронни Мэтьюс (пианино), Эдди Хан (бас) и Джо Чамберс (ударные). Breaking Point представляет собой один из самых мощных альбомов в джазовой музыке того времени. Переиздание 2022 года от Blue Note в серии Tone Poet, сделанное с оригинальных аналоговых мастер-лент, на 180-гр черном виниле в разворотном конверте. Фредди Хаббард - американский джазовый трубач. Известен начиная с 1960-х годов как музыкант, игравший в стилях би-боп, хард-боп и пост-боп. Его стиль оказал влияние на многих джазменов и открыл новые перспективы би-бопа. В 1970-х годах достиг наибольшей популярности, связанной с серией альбомов, которые были положительно восприняты публикой и вошли в число его лучших работ. Альбом First Light выиграл премию Грэмми, в котором приняли участие многие музыканты. В 2006 году Национальный Фонд Искусств присвоил Хаббарду высшую награду в мире джаза - NEA Jazz Masters Award.
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