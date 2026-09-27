Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка
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Описание товара Andrew Lloyd Webber - Jesus Christ Superstar (Half Speed) (0600753933312) виниловая пластинка
Переиздание знаменитой рок-оперы 1970 года. Jesus Christ Superstar — рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, написанная в 1970 году и поставленная на Бродвее спустя год после создания. В альбоме Jesus Christ Superstar, вышедшем в 1970 году, заглавную партию исполнил вокалист группы Deep Purple Иэн Гиллан. В записи приняли участие другие известные исполнители: Мюррей Хэд, Майк Д’Або (экс Manfred Mann), блюзмен Виктор Брокс (Каиафа), а также Пол Рэйвен (он же Гари Глиттер) и Ивонн Эллиман, ставшие известными впоследствии. Альбом Jesus Christ Superstar в 1971 году возглавил Billboard 200 и поднялся в январе 1972 года до № 6 в UK Singles Chart. Сингл из него «Superstar» (Мюррей Хед) поднялся в чартах «Биллборда» до № 14 «I Don’t Know How to Love Him» в исполнении Хелен Редди поднялась до № 13 в Billboard Hot 100. Премьера мюзикла Jesus Christ Superstar на Бродвее состоялась в 1971 году. В 1973 году режиссёр Норман Джуисон экранизировал мюзикл. Фильм, снятый в Израиле, в тех местах, где происходили исторические события на заре христианской эры, получил высокие оценки кинокритиков, хотя и подвергся нападкам со стороны различных религиозных организаций.
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