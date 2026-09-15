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Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка

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Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - фото 1
Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - фото 2
Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - фото 3
Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - фото 4
Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - фото 5
Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1958
Исполнитель
Leroy Vinnegar
Альбом (сингл)
Leroy Walks
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - фото 1
  • Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - фото 2
  • Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - фото 3
  • Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - фото 4
  • Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - фото 5
  • Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626744
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072471481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1958
Исполнитель
Leroy Vinnegar
Альбом (сингл)
Leroy Walks
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Walk On, Would You Like To Take A Walk, On The Sunny Side Of The Street, Walkin, Walkin My Baby Back Home, Ill Walk Alone, Walking By The River



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072471481]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1958
Исполнитель
Leroy Vinnegar
Альбом (сингл)
Leroy Walks
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Walk On, Would You Like To Take A Walk, On The Sunny Side Of The Street, Walkin, Walkin My Baby Back Home, Ill Walk Alone, Walking By The River


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leroy Vinnegar - Leroy Walks! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072471481) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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