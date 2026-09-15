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Harold Vick - Steppin' Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Harold Vick - Steppin' Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка

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Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 1
Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 2
Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 3
Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 4
Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 5
Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 6
Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 7
Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 8
Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Harold Vick
Альбом (сингл)
Steppin Out!
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 1
  • Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 2
  • Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 3
  • Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 4
  • Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 5
  • Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 6
  • Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 7
  • Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 8
  • Harold Vick - Steppin&#039; Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626743
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Harold Vick - Steppin' Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438145911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Harold Vick
Альбом (сингл)
Steppin Out!
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harold Vick - Steppin' Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Our Miss Brooks, Trimmed In Blue, Laura, Dottys Dream, Vicksville, Steppin Out



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Harold Vick - Steppin' Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438145911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Harold Vick
Альбом (сингл)
Steppin Out!
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Our Miss Brooks, Trimmed In Blue, Laura, Dottys Dream, Vicksville, Steppin Out


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Harold Vick - Steppin' Out! (Analogue, Tone Poet) (0602438145911) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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