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Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка

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Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 9
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 10
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 11
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 12
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 13
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Journeys In Modern Jazz: Britain
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 9
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 10
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 11
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 12
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 13
  • Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626735
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Classics & Jazz UK
Barcode
[0600753935897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Journeys In Modern Jazz: Britain
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка

Сборник композиций различных британских джазовых ансамблей 60 - 70 годов. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле и включает 16-ти страничный буклет.

Отзывы о товаре Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Classics & Jazz UK
Barcode
[0600753935897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Journeys In Modern Jazz: Britain
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Сборник композиций различных британских джазовых ансамблей 60 - 70 годов. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле и включает 16-ти страничный буклет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Journeys In Modern Jazz: Britain (0600753935897) виниловая пластинка - стоимость товара 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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