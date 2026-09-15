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Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка

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Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: Purple Funk
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626732
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0888072073999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: Purple Funk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bobby Rush - Mary Jane, Johnny Hammond - Fantasy, Side Effect - Private World, Dom Um Romao - the Angels, Eddie Jefferson - Freedom Jazz Dance, Hebrew Rogers - Can't Buy Soul, Pleasure - Let's Dance, Buster Williams - the Hump, Catalyst - Ain't It the Truth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bobby Rush - Mary Jane, Johnny Hammond - Fantasy, Side Effect - Private World, Dom Um Romao - the Angels, Eddie Jefferson - Freedom Jazz Dance, Hebrew Rogers - Can't Buy Soul, Pleasure - Let's Dance, Buster Williams - the Hump, Catalyst - Ain't It the Truth

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0888072073999]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: Purple Funk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bobby Rush - Mary Jane, Johnny Hammond - Fantasy, Side Effect - Private World, Dom Um Romao - the Angels, Eddie Jefferson - Freedom Jazz Dance, Hebrew Rogers - Can't Buy Soul, Pleasure - Let's Dance, Buster Williams - the Hump, Catalyst - Ain't It the Truth
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bobby Rush - Mary Jane, Johnny Hammond - Fantasy, Side Effect - Private World, Dom Um Romao - the Angels, Eddie Jefferson - Freedom Jazz Dance, Hebrew Rogers - Can't Buy Soul, Pleasure - Let's Dance, Buster Williams - the Hump, Catalyst - Ain't It the Truth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Jazz Dispensary: Purple Funk (coloured) (0888072073999) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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