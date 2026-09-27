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Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка

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Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка - фото 1
Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка - фото 2
Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка - фото 3
Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка - фото 4
Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Natural
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка - фото 1
  • Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка - фото 2
  • Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка - фото 3
  • Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка - фото 4
  • Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626721
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Natural
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Wahoo (a.k.a. Stanleys Blues), Shirley, Tacos, My Girl Is Just Enough Woman For Me, Cant Buy Me Love

Отзывы о товаре Stanley Turrentine - Mr. Natural (Analogue, Tone Poet) (0602438371013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1980
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Natural
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Wahoo (a.k.a. Stanleys Blues), Shirley, Tacos, My Girl Is Just Enough Woman For Me, Cant Buy Me Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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