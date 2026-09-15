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Midori Takada - You Who Are Leaving To Nirvana (Half Speed) (4251804127516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Midori Takada - You Who Are Leaving To Nirvana (Half Speed) (4251804127516) виниловая пластинка

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Midori Takada - You Who Are Leaving To Nirvana (Half Speed) (4251804127516) виниловая пластинка - фото 1
Midori Takada - You Who Are Leaving To Nirvana (Half Speed) (4251804127516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Takada Midori
Альбом (сингл)
You Who Are Leaving To Nirvana
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Midori Takada - You Who Are Leaving To Nirvana (Half Speed) (4251804127516) виниловая пластинка - фото 1
  • Midori Takada - You Who Are Leaving To Nirvana (Half Speed) (4251804127516) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626706
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Midori Takada - You Who Are Leaving To Nirvana (Half Speed) (4251804127516) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wrwtfww Records
Barcode
[4251804127516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Takada Midori
Альбом (сингл)
You Who Are Leaving To Nirvana
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Midori Takada - You Who Are Leaving To Nirvana (Half Speed) (4251804127516) виниловая пластинка

Японский композитор, мультиперкуссионистка, сочетающая восточноазиатскую музыку, джаз, эмбиент и электронику. Первый концерт сыграла в 1978 году в составе Берлинского симфонического оркестра.

Отзывы о товаре Midori Takada - You Who Are Leaving To Nirvana (Half Speed) (4251804127516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wrwtfww Records
Barcode
[4251804127516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Takada Midori
Альбом (сингл)
You Who Are Leaving To Nirvana
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Описание
Японский композитор, мультиперкуссионистка, сочетающая восточноазиатскую музыку, джаз, эмбиент и электронику. Первый концерт сыграла в 1978 году в составе Берлинского симфонического оркестра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Midori Takada - You Who Are Leaving To Nirvana (Half Speed) (4251804127516) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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