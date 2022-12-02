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Midori Takada - Tree Of Life (Half Speed) (4251804127387) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Midori Takada - Tree Of Life (Half Speed) (4251804127387) виниловая пластинка

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Midori Takada - Tree Of Life (Half Speed) (4251804127387) виниловая пластинка - фото 1
Midori Takada - Tree Of Life (Half Speed) (4251804127387) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.12.2022
Исполнитель
Takada Midori
Альбом (сингл)
Tree Of Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Midori Takada - Tree Of Life (Half Speed) (4251804127387) виниловая пластинка - фото 1
  • Midori Takada - Tree Of Life (Half Speed) (4251804127387) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626705
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Midori Takada - Tree Of Life (Half Speed) (4251804127387) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804127387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.12.2022
Исполнитель
Takada Midori
Альбом (сингл)
Tree Of Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Midori Takada - Tree Of Life (Half Speed) (4251804127387) виниловая пластинка

Японский композитор, мультиперкуссионистка, сочетающая восточноазиатскую музыку, джаз, эмбиент и электронику. Первый концерт сыграла в 1978 году в составе Берлинского симфонического оркестра.

Отзывы о товаре Midori Takada - Tree Of Life (Half Speed) (4251804127387) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804127387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.12.2022
Исполнитель
Takada Midori
Альбом (сингл)
Tree Of Life
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Описание
Японский композитор, мультиперкуссионистка, сочетающая восточноазиатскую музыку, джаз, эмбиент и электронику. Первый концерт сыграла в 1978 году в составе Берлинского симфонического оркестра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Midori Takada - Tree Of Life (Half Speed) (4251804127387) виниловая пластинка – стоимость товара 4980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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