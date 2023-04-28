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Midori Takada - Through The Looking Glass (4251804141710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Midori Takada - Through The Looking Glass (4251804141710) виниловая пластинка

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Midori Takada - Through The Looking Glass (4251804141710) виниловая пластинка - фото 1
Midori Takada - Through The Looking Glass (4251804141710) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Takada Midori
Альбом (сингл)
Through The Looking Glass
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Midori Takada - Through The Looking Glass (4251804141710) виниловая пластинка - фото 1
  • Midori Takada - Through The Looking Glass (4251804141710) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Midori Takada - Through The Looking Glass (4251804141710) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804141710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Takada Midori
Альбом (сингл)
Through The Looking Glass
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Midori Takada - Through The Looking Glass (4251804141710) виниловая пластинка

Японский композитор, мультиперкуссионистка, сочетающая восточноазиатскую музыку, джаз, эмбиент и электронику. Первый концерт сыграла в 1978 году в составе Берлинского симфонического оркестра.

Отзывы о товаре Midori Takada - Through The Looking Glass (4251804141710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804141710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Takada Midori
Альбом (сингл)
Through The Looking Glass
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Описание
Японский композитор, мультиперкуссионистка, сочетающая восточноазиатскую музыку, джаз, эмбиент и электронику. Первый концерт сыграла в 1978 году в составе Берлинского симфонического оркестра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Midori Takada - Through The Looking Glass (4251804141710) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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