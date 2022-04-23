St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара St. Vincent - The Nowhere Inn (OST) (coloured) (0888072398900) виниловая пластинка
The Nowhere Inn (Official Soundtrack) - официальный саундтрек для документального фильма The Nowhere Inn (Мотель Нигде) об американской певице Энни Кларк, съемки которого инициировала сама Кларк. В фильм вошло концертное турне 2020 года. Певица доверила съмки своей близкой подруге Кэрри Браунштейн. Лимитированное издание на 180-гр жёлтом виниле. Ограниченный тираж 4000 штук для RSD 2022. Энн Эрин Энни Кларк - американская певица, мультиинструменталистка и автор-исполнитель, выступающая под сценическим именем St. Vincent. После учёбы в музыкальном колледже Беркли, она начала свою карьеру в качестве участницы коллектива The Polyphonic Spree, а также концертного состава Суфьяна Стивенса, прежде чем образовала свою собственную группу в 2006 году. Работы St. Vincent получили признание у критиков за свой музыкальный стиль, сочетающий в себе элементы софт-рока, экспериментальный рока, электро-попа и джаза. Её дебютный альбом Marry Me вышел в 2007 году, за которым последовал более успешный в коммерческом плане диск Actor (2009). В 2012 год она выпустила совместный альбом с Дэвидом Бирном под названием Love This Giant . Её четвёртый сольный альбом St. Vincent (2014) был признаном альбомом года по версии ряда изданий, а также завоевал награду премии Грэмми в категории Лучший альтернативный альбом.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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