Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка
The Girl Is Crying In Her Latte - студийный альбом американской группы Sparks, выпущенный в 2023 году. Альбом вошел в британский чарт на 7-ю позицию, и это третий раз подряд, когда студийная работа Sparks дебютировала на этой позиции. Большая часть треков, особенно Mona Lisas Packing, Leaving Late Tonight и Nothing Is As Good As They Say It Is - это полные и подробные истории, уместившиеся в 3.5 минуты. Песня The Girl Is Crying In Her Latte - это одновременно и вечная классика и современная композиция. Издание на 180-гр чёрном виниле. Sparks - американская группа, основанная в 1971 году братьями Расселлом и Роном Маэлами. Sparks работали в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Их можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Не смотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Семь синглов группы отмечались в чарте UK Top 40, а сингл This Town Aint Big Enough for Both of Us даже добрался до второй позиции. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, и по праву считаются одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.
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