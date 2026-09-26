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Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка

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Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка - фото 1
Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка - фото 2
Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка - фото 3
Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Girl is Crying In Her Latte
Жанр
Synth-pop, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка - фото 1
  • Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка - фото 2
  • Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка - фото 3
  • Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626684
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602455040015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Girl is Crying In Her Latte
Жанр
Synth-pop, Post Punk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка

The Girl Is Crying In Her Latte - студийный альбом американской группы Sparks, выпущенный в 2023 году. Альбом вошел в британский чарт на 7-ю позицию, и это третий раз подряд, когда студийная работа Sparks дебютировала на этой позиции. Большая часть треков, особенно Mona Lisas Packing, Leaving Late Tonight и Nothing Is As Good As They Say It Is - это полные и подробные истории, уместившиеся в 3.5 минуты. Песня The Girl Is Crying In Her Latte - это одновременно и вечная классика и современная композиция. Издание на 180-гр чёрном виниле. Sparks - американская группа, основанная в 1971 году братьями Расселлом и Роном Маэлами. Sparks работали в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Их можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Не смотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Семь синглов группы отмечались в чарте UK Top 40, а сингл This Town Aint Big Enough for Both of Us даже добрался до второй позиции. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, и по праву считаются одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.

Отзывы о товаре Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Barcode
[0602455040015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
Girl is Crying In Her Latte
Жанр
Synth-pop, Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Girl Is Crying In Her Latte - студийный альбом американской группы Sparks, выпущенный в 2023 году. Альбом вошел в британский чарт на 7-ю позицию, и это третий раз подряд, когда студийная работа Sparks дебютировала на этой позиции. Большая часть треков, особенно Mona Lisas Packing, Leaving Late Tonight и Nothing Is As Good As They Say It Is - это полные и подробные истории, уместившиеся в 3.5 минуты. Песня The Girl Is Crying In Her Latte - это одновременно и вечная классика и современная композиция. Издание на 180-гр чёрном виниле. Sparks - американская группа, основанная в 1971 году братьями Расселлом и Роном Маэлами. Sparks работали в жанре экспериментального поп-рока с элементами прото-панка, психоделии и прога. Их можно смело назвать экспериментаторами, так как с течением времени стиль группы неоднократно менялся. Не смотря на то, что музыканты пускались в рискованные авантюры, группа всегда получала высокие оценки (в особенности британских) критиков. Семь синглов группы отмечались в чарте UK Top 40, а сингл This Town Aint Big Enough for Both of Us даже добрался до второй позиции. Sparks оказали влияние на целое поколение музыкантов, и по праву считаются одним из самых влиятельных и новаторских коллективов в истории современной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sparks - Girl Is Crying In Her Latte (0602455040015) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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