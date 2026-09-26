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Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) - фото 1
Виниловая пластинка Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) - фото 2
Виниловая пластинка Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) - фото 1
  • Виниловая пластинка Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) - фото 2
  • Виниловая пластинка Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626656
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) виниловая пластинка
6 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) виниловая пластинка

Scorpions не только пишут великолепные песни и выпускают феноменальные альбомы, но и являются уникальной концертной группой, которая чувствует себя как дома на любой сцене - неважно, большой или маленькой. Недаром ганноверцы заслужили репутацию одной из лучших концертных групп всех времен. Так что же может быть естественнее, чем задокументировать сенсационные выступления группы на стадионах и аренах всего мира, выпустив концертный альбом? World Wide Live был амбициозным проектом. Съемочная группа проследовала за группой через США, Азию и Европу до Южной Америки, записывая ежедневные гастрольные будни, концерты и общение группы с поклонниками. Документальный фильм был выпущен в виде видеозаписи на VHS и на фотодиске, а также демонстрировался в кинотеатрах США. Для концертного альбома группа записала пять концертов в Париже (29 февраля 1984 г.), Лос-Анджелесе (24 и 25 апреля 1984 г.), Сан-Диего (26 апреля 1984 г.), Коста-Месе (28 апреля 1984 г.) и Кельне (17 ноября 1984 г.). Записи передают электризующую интенсивность их выступлений и дают четкое представление о том, с какой легкостью они могут покорять публику в разных уголках мира. Основу концертной программы составляют лучшие песни с предыдущих четырех студийных альбомов, которые, однако, в живом исполнении значительно выигрывают в остроте, актуальности и мощи.

Отзывы о товаре Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Scorpions не только пишут великолепные песни и выпускают феноменальные альбомы, но и являются уникальной концертной группой, которая чувствует себя как дома на любой сцене - неважно, большой или маленькой. Недаром ганноверцы заслужили репутацию одной из лучших концертных групп всех времен. Так что же может быть естественнее, чем задокументировать сенсационные выступления группы на стадионах и аренах всего мира, выпустив концертный альбом? World Wide Live был амбициозным проектом. Съемочная группа проследовала за группой через США, Азию и Европу до Южной Америки, записывая ежедневные гастрольные будни, концерты и общение группы с поклонниками. Документальный фильм был выпущен в виде видеозаписи на VHS и на фотодиске, а также демонстрировался в кинотеатрах США. Для концертного альбома группа записала пять концертов в Париже (29 февраля 1984 г.), Лос-Анджелесе (24 и 25 апреля 1984 г.), Сан-Диего (26 апреля 1984 г.), Коста-Месе (28 апреля 1984 г.) и Кельне (17 ноября 1984 г.). Записи передают электризующую интенсивность их выступлений и дают четкое представление о том, с какой легкостью они могут покорять публику в разных уголках мира. Основу концертной программы составляют лучшие песни с предыдущих четырех студийных альбомов, которые, однако, в живом исполнении значительно выигрывают в остроте, актуальности и мощи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6650 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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