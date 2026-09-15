Top.Mail.Ru
Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 2
Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 3
Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 4
Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 5
Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 6
Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 7
Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 8
Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Humanity Hour I
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 3
  • Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 4
  • Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 5
  • Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 6
  • Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 7
  • Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 8
  • Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626653
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538875799]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Humanity Hour I
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hour 1, Love Is War, The Cross, Humanity, Cold, Humanity (Radio Edit No Orchestra)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Scorpions - Colours Of Rock
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка

Переиздание на золотом виниле концептуального альбома немецкой рок-группы Scorpions "Humanity: Hour I" 2007 года.



Теги товара: Scorpions

Отзывы о товаре Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538875799]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Humanity Hour I
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Hour 1, Love Is War, The Cross, Humanity, Cold, Humanity (Radio Edit No Orchestra)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Scorpions - Colours Of Rock
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание на золотом виниле концептуального альбома немецкой рок-группы Scorpions "Humanity: Hour I" 2007 года.


Теги товара: Scorpions
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scorpions - Humanity Hour I (coloured) (4050538875799) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...