Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Scorpions - Fly To The Rainbow (coloured) (4050538875768) виниловая пластинка
Переиздание на пурпурном виниле второго студийного альбома немецкой рок-группы Scorpions "Fly To The Rainbow" 1974 года. Ремастеринг 2023, 180 грамм. Серия Colours of Rock. Второй студийный альбом The Scorpions "Fly To The Rainbow" вышел в ноябре 1974 года и стал первым альбомом, спродюсированным самими участниками группы. Альбом был создан вскоре после тура "Lonesome Crow", после которого Майкл Шенкер покинул группу и был заменен Ули Йоном Ротом. Стилистически "Fly To The Rainbow" сильно отличался от дебютного альбома "Lonesome Crow" и двигался в более экспериментальном направлении, которое, тем не менее, уже в то время имело сильное влияние хард-рока и уже предвещало, куда группа пойдет в дальнейшем. Помимо вокалиста Клауса Майне, в альбоме также звучат голоса Рудольфа Шенкера ("They Need a Million") и Ули Йона Рота ("Drifting Sun"). На сегодняшний день альбом продан тиражом более одного миллиона копий по всему миру.
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Теги товара: Scorpions, Цветной винил
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Теги товара: Scorpions, Цветной винил
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