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Savatage - The Wake Of Magellan (4029759170549) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Savatage - The Wake Of Magellan (4029759170549) виниловая пластинка

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Savatage - The Wake Of Magellan (4029759170549) виниловая пластинка - фото 1
Savatage - The Wake Of Magellan (4029759170549) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
The Wake Of Magellan
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Savatage - The Wake Of Magellan (4029759170549) виниловая пластинка - фото 1
  • Savatage - The Wake Of Magellan (4029759170549) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626650
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Savatage - The Wake Of Magellan (4029759170549) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759170549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
The Wake Of Magellan
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savatage - The Wake Of Magellan (4029759170549) виниловая пластинка

Первоначально Выпущенное В 1997 Году, Это Переиздание Становится Доступным В Виде Двойной 12-Дюймовой Пластинки На Черном Виниле Весом 180 Г, А Также Ограниченного Коллекционного Издания На Тяжелом Прозрачном Оранжевом Двойном Виниле. Оба Издания Подготовлены Для Винила, Переизданы С Оригинальным Дизайном Обложки, Специально Улучшенным Оформлением, Включая 12-Страничный Буклет LP С Обширными Комментариями Клэя Маршалла И Содержат Эксклюзивный, Ранее Не Издававшийся Концертный Бонус-Трек. Эксклюзивом Для Ограниченного Коллекционного Издания Является Линзовидная Обложка.

Отзывы о товаре Savatage - The Wake Of Magellan (4029759170549) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759170549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
The Wake Of Magellan
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Первоначально Выпущенное В 1997 Году, Это Переиздание Становится Доступным В Виде Двойной 12-Дюймовой Пластинки На Черном Виниле Весом 180 Г, А Также Ограниченного Коллекционного Издания На Тяжелом Прозрачном Оранжевом Двойном Виниле. Оба Издания Подготовлены Для Винила, Переизданы С Оригинальным Дизайном Обложки, Специально Улучшенным Оформлением, Включая 12-Страничный Буклет LP С Обширными Комментариями Клэя Маршалла И Содержат Эксклюзивный, Ранее Не Издававшийся Концертный Бонус-Трек. Эксклюзивом Для Ограниченного Коллекционного Издания Является Линзовидная Обложка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Savatage - The Wake Of Magellan (4029759170549) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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