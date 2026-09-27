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Savatage - Streets - A Rock Opera (4029759170754) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Savatage - Streets - A Rock Opera (4029759170754) виниловая пластинка

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Savatage - Streets - A Rock Opera (4029759170754) виниловая пластинка - фото 1
Savatage - Streets - A Rock Opera (4029759170754) виниловая пластинка - фото 2
Savatage - Streets - A Rock Opera (4029759170754) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
A Rock Opera
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Savatage - Streets - A Rock Opera (4029759170754) виниловая пластинка - фото 1
  • Savatage - Streets - A Rock Opera (4029759170754) виниловая пластинка - фото 2
  • Savatage - Streets - A Rock Opera (4029759170754) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626649
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759170754]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
A Rock Opera
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Streets, Jesus Saves, Tonight He Grins Again, Strange Reality, A Little Too Far, You're Alive, Sammy And Tex, Patrick's, Can You Hear Me Now, New York City Don't Mean Nothing, Ghost In The Ruins, If I Go Away, Agony And Ecstasy, Heal My Soul, Somewhere In Time, Believe, Larry Elbows (bonus)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savatage - Streets - A Rock Opera (4029759170754) виниловая пластинка

"Streets: A Rock Opera" - шестой студийный альбом Savatage, вышедший в 1991 году. Первый концептуальный альбом Savatage в жанре рок-опера. Сюжет рок-оперы посвящён истории взлёта и падения вымышленного музыканта по имени DT Jesus. "Streets" стал последним альбомом, на котором вокалистом выступил Джон Олива до своего возвращения в 1995 году. "Streets: A Rock Opera" включен в список 500 Величайших рок и метал альбомов всех времён, по версии немецкого журнала Rock Hard. Ремастированное переиздание 2022 года на двойном 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте содержит один бонусный трек "Larry Elbows" и 12-страничный цветной буклет. Savatage - американская хэви-метал-группа, основанная братьями Джоном и Криссом Оливой в 1979 году в Тарпон-Спрингс, Флорида. Группа сначала называлась Avatar, но незадолго до выпуска своего дебютного альбома "Sirens" (1983) они изменили свое название на Savatage, поскольку Avatar уже был занят другой группой. Savatage считается значительным членом американского движения хэви-метала начала-середины 1980-х годов и считается ключевым фактором, оказавшим влияние на многие жанры, такие как пауэр-метал, прогрессив-метал, спид-метал, трэш-метал, дэт-метал и другие. симфонический металл.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759170754]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
A Rock Opera
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Streets, Jesus Saves, Tonight He Grins Again, Strange Reality, A Little Too Far, You're Alive, Sammy And Tex, Patrick's, Can You Hear Me Now, New York City Don't Mean Nothing, Ghost In The Ruins, If I Go Away, Agony And Ecstasy, Heal My Soul, Somewhere In Time, Believe, Larry Elbows (bonus)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
"Streets: A Rock Opera" - шестой студийный альбом Savatage, вышедший в 1991 году. Первый концептуальный альбом Savatage в жанре рок-опера. Сюжет рок-оперы посвящён истории взлёта и падения вымышленного музыканта по имени DT Jesus. "Streets" стал последним альбомом, на котором вокалистом выступил Джон Олива до своего возвращения в 1995 году. "Streets: A Rock Opera" включен в список 500 Величайших рок и метал альбомов всех времён, по версии немецкого журнала Rock Hard. Ремастированное переиздание 2022 года на двойном 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте содержит один бонусный трек "Larry Elbows" и 12-страничный цветной буклет. Savatage - американская хэви-метал-группа, основанная братьями Джоном и Криссом Оливой в 1979 году в Тарпон-Спрингс, Флорида. Группа сначала называлась Avatar, но незадолго до выпуска своего дебютного альбома "Sirens" (1983) они изменили свое название на Savatage, поскольку Avatar уже был занят другой группой. Savatage считается значительным членом американского движения хэви-метала начала-середины 1980-х годов и считается ключевым фактором, оказавшим влияние на многие жанры, такие как пауэр-метал, прогрессив-метал, спид-метал, трэш-метал, дэт-метал и другие. симфонический металл.
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