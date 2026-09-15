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Savatage - Poets & Madmen (4029759170488) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Savatage - Poets & Madmen (4029759170488) виниловая пластинка

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Savatage - Poets &amp; Madmen (4029759170488) виниловая пластинка - фото 1
Savatage - Poets &amp; Madmen (4029759170488) виниловая пластинка - фото 2
Savatage - Poets &amp; Madmen (4029759170488) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Poets And Madmen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Savatage - Poets &amp; Madmen (4029759170488) виниловая пластинка - фото 1
  • Savatage - Poets &amp; Madmen (4029759170488) виниловая пластинка - фото 2
  • Savatage - Poets &amp; Madmen (4029759170488) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626648
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Savatage - Poets & Madmen (4029759170488) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759170488]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Poets And Madmen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savatage - Poets & Madmen (4029759170488) виниловая пластинка

Одиннадцатый и последний на настоящее время полноформатный студийный альбом американской группы Savatage, выпущенный в 2001 году. Poets and Madmen концептуальный альбом, повествующий историю о том, как несколько подростков забрались в бывший сумасшедший дом и обнаружили там бывшего военного журналиста Кевина Картера.

Отзывы о товаре Savatage - Poets & Madmen (4029759170488) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759170488]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Poets And Madmen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Одиннадцатый и последний на настоящее время полноформатный студийный альбом американской группы Savatage, выпущенный в 2001 году. Poets and Madmen концептуальный альбом, повествующий историю о том, как несколько подростков забрались в бывший сумасшедший дом и обнаружили там бывшего военного журналиста Кевина Картера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Savatage - Poets & Madmen (4029759170488) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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