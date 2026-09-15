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Savatage - Dead Winter Dead (4029759170532) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Savatage - Dead Winter Dead (4029759170532) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Savatage, Dead Winter Dead (4029759170532)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626645
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Savatage - Dead Winter Dead (4029759170532) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savatage - Dead Winter Dead (4029759170532) виниловая пластинка

Первоначально Выпущенное В 1995 Году, Это Переиздание Становится Доступным В Виде Двойной 12-Дюймовой Пластинки На Черном Виниле Весом 180 Г, А Также Ограниченного Коллекционного Издания На Тяжелом Красном Двойном Виниле. Оба Издания Выпущены На Виниле, Переизданы С Оригинальным Дизайном Обложки, Специально Улучшенным Оформлением, Включая 16-Страничный Буклет LP С Обширными Комментариями Клэя Маршалла, А Также Эксклюзивный, Ранее Не Издававшийся Бонус-Трек С Концертов. Эксклюзивом Для Ограниченного Коллекционного Издания Является Копия Постера Европейского Турне 1996 Года.

Отзывы о товаре Savatage - Dead Winter Dead (4029759170532) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Первоначально Выпущенное В 1995 Году, Это Переиздание Становится Доступным В Виде Двойной 12-Дюймовой Пластинки На Черном Виниле Весом 180 Г, А Также Ограниченного Коллекционного Издания На Тяжелом Красном Двойном Виниле. Оба Издания Выпущены На Виниле, Переизданы С Оригинальным Дизайном Обложки, Специально Улучшенным Оформлением, Включая 16-Страничный Буклет LP С Обширными Комментариями Клэя Маршалла, А Также Эксклюзивный, Ранее Не Издававшийся Бонус-Трек С Концертов. Эксклюзивом Для Ограниченного Коллекционного Издания Является Копия Постера Европейского Турне 1996 Года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Savatage - Dead Winter Dead (4029759170532) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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