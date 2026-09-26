Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Return To Forever
Альбом (сингл)
Romantic Warrior
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
В наличии
Код товара: 626631
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4 420 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Return To Forever
Альбом (сингл)
Romantic Warrior
Жанр
Jazz
Трек-лист
Medieval Overture, Sorceress, The Romantic Warrior, Majestic Dance, The Magician, Duel Of The Jester And The Tyrant (Part I & Part II)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка
«Romantic Warrior» — переиздание оригинального альбома 1976 года группы "Return To Forever".
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Return To Forever
Альбом (сингл)
Romantic Warrior
Жанр
Jazz
Трек-лист
Medieval Overture, Sorceress, The Romantic Warrior, Majestic Dance, The Magician, Duel Of The Jester And The Tyrant (Part I & Part II)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
«Romantic Warrior» — переиздание оригинального альбома 1976 года группы "Return To Forever".
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Return To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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