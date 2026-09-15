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Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка

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Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 1
Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 2
Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 3
Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 4
Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 5
Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 6
Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 7
Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 8
Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1987
Исполнитель
PREMIATA FORNERIA MARCONI
Альбом (сингл)
Miss Baker
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 1
  • Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 2
  • Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 3
  • Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 4
  • Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 5
  • Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 6
  • Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 7
  • Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 8
  • Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587063412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1987
Исполнитель
PREMIATA FORNERIA MARCONI
Альбом (сингл)
Miss Baker
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Prima Che Venga la Sera, Un Amore Vero, Finta Lettera Di Addio Di Una Rockstar Per Frasi Propaganda, Josephine Baker, Tempo Tempo, La Chanson DUn Aviateur, Colazione A Disneyland



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587063412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1987
Исполнитель
PREMIATA FORNERIA MARCONI
Альбом (сингл)
Miss Baker
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Prima Che Venga la Sera, Un Amore Vero, Finta Lettera Di Addio Di Una Rockstar Per Frasi Propaganda, Josephine Baker, Tempo Tempo, La Chanson DUn Aviateur, Colazione A Disneyland


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Premiata Forneria Marconi - Miss Baker (coloured) (0196587063412) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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