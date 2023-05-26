Top.Mail.Ru
Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - фото 1
Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - фото 2
Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - фото 3
Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - фото 4
Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - фото 5
Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
PREMIATA FORNERIA MARCONI
Альбом (сингл)
Come Ti Va In Riva Alla Citta
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - фото 1
  • Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - фото 2
  • Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - фото 3
  • Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - фото 4
  • Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - фото 5
  • Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626609
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587997915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
PREMIATA FORNERIA MARCONI
Альбом (сингл)
Come Ti Va In Riva Alla Citta
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка

Это восьмой студийный альбом отмеченной наградами итальянской прогрессив-рок-группы Forneria Marconi. Диск представляет собой концепцию, описывающую жизнь молодежи пригородного Милана.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587997915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
PREMIATA FORNERIA MARCONI
Альбом (сингл)
Come Ti Va In Riva Alla Citta
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Это восьмой студийный альбом отмеченной наградами итальянской прогрессив-рок-группы Forneria Marconi. Диск представляет собой концепцию, описывающую жизнь молодежи пригородного Милана.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Premiata Forneria Marconi - Come Ti Va In Riva Alla Citta (coloured) (0196587997915) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...