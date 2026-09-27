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Pepper, Art, Art Pepper Meets The Rhythm Section (Craft) (0888072230941) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pepper, Art, Art Pepper Meets The Rhythm Section (Craft) (0888072230941) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Pepper, Art, Art Pepper Meets The Rhythm Section (Craft) (0888072230941)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626602
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pepper, Art, Art Pepper Meets The Rhythm Section (Craft) (0888072230941) виниловая пластинка

Классический альбом саксофониста Арта Пеппера 1960 года для биг-бэнда с режиссурой и аранжировками американского джазового пианиста, композитора, аранжировщика, звукорежиссера, музыкального руководителя и дирижера Марти Пейча. Список треков современной джазовой классики Гиллеспи, Монка, Паркера, Роллинза и Маллигана, включая “Move”, “Round Midnight” и “Walkin’ Shoes”. Часть лейбла, посвященного 70-летию Contemporary Records/Дистрибьюторы Записано легендарными инженерами Роем Дананном и Говардом Хольцером. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент Берни Грундмана в студии Bernie Grundman Mastering Отпечатано на 180-граммовом виниле аудиофильского качества методом качественного прессования пластинок (QRP)

Отзывы о товаре Pepper, Art, Art Pepper Meets The Rhythm Section (Craft) (0888072230941) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Классический альбом саксофониста Арта Пеппера 1960 года для биг-бэнда с режиссурой и аранжировками американского джазового пианиста, композитора, аранжировщика, звукорежиссера, музыкального руководителя и дирижера Марти Пейча. Список треков современной джазовой классики Гиллеспи, Монка, Паркера, Роллинза и Маллигана, включая “Move”, “Round Midnight” и “Walkin’ Shoes”. Часть лейбла, посвященного 70-летию Contemporary Records/Дистрибьюторы Записано легендарными инженерами Роем Дананном и Говардом Хольцером. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент Берни Грундмана в студии Bernie Grundman Mastering Отпечатано на 180-граммовом виниле аудиофильского качества методом качественного прессования пластинок (QRP)
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Отзывы


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