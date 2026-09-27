Pepper, Art, Art Pepper Meets The Rhythm Section (Craft) (0888072230941) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pepper, Art, Art Pepper Meets The Rhythm Section (Craft) (0888072230941) виниловая пластинка
Классический альбом саксофониста Арта Пеппера 1960 года для биг-бэнда с режиссурой и аранжировками американского джазового пианиста, композитора, аранжировщика, звукорежиссера, музыкального руководителя и дирижера Марти Пейча. Список треков современной джазовой классики Гиллеспи, Монка, Паркера, Роллинза и Маллигана, включая “Move”, “Round Midnight” и “Walkin’ Shoes”. Часть лейбла, посвященного 70-летию Contemporary Records/Дистрибьюторы Записано легендарными инженерами Роем Дананном и Говардом Хольцером. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент Берни Грундмана в студии Bernie Grundman Mastering Отпечатано на 180-граммовом виниле аудиофильского качества методом качественного прессования пластинок (QRP)
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