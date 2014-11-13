Jaco Pastorius - Word Of Mouth (8718469537365) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jaco Pastorius - Word Of Mouth (8718469537365) виниловая пластинка
Word of Mouth - второй сольный студийный альбом американского басиста Джако Пасториуса, выпущенный в 1981 году, когда он еще был участником джаз-фьюжн группы Weather Report, а также название биг-бэнда, который Пасториус собрал и с которым гастролировал с 1981 по 1983 год. Джон Фрэнсис Энтони «Jaco» Пасториус III (1 декабря 1951 г. - 21 сентября 1987 г.) был знаменитым американским джазовым басистом, композитором и продюсером. Он записывал альбомы как сольный исполнитель и как лидер группы и был участником команды Weather Report с 1976 по 1981 год. Он также сотрудничал с другими артистами, в первую очередь с Пэтом Метени и Джони Митчелл. В игре Джона на басу использовались фанк, лирические соло, басовые аккорды и новаторские гармоники. По состоянию на 2017 год он был единственным электрическим басистом из семи басистов, занесенных в Зал славы джаза DownBeat, и был признан одним из лучших электрических басистов всех времен. Пасториус страдал от наркозависимости и проблем с психическим здоровьем, и, несмотря на его широкое признание, во второй половине жизни у музыканта были проблемы с сохранением работы из-за его ненадежности. Из-за частых финансовых трудностей в середине 1980-х он постоянно оставался без крова. Пасториус умер в 1987 году от травм, полученных в результате избиения возле ночного клуба в Южной Флориде.
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