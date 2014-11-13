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Jaco Pastorius - Word Of Mouth (8718469537365) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jaco Pastorius - Word Of Mouth (8718469537365) виниловая пластинка

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Jaco Pastorius - Word Of Mouth (8718469537365) виниловая пластинка - фото 1
Jaco Pastorius - Word Of Mouth (8718469537365) виниловая пластинка - фото 2
Jaco Pastorius - Word Of Mouth (8718469537365) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.11.2014
Исполнитель
Pastorius Jaco
Альбом (сингл)
Word Of Mouth
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jaco Pastorius - Word Of Mouth (8718469537365) виниловая пластинка - фото 1
  • Jaco Pastorius - Word Of Mouth (8718469537365) виниловая пластинка - фото 2
  • Jaco Pastorius - Word Of Mouth (8718469537365) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626599
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.11.2014
Исполнитель
Pastorius Jaco
Альбом (сингл)
Word Of Mouth
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jaco Pastorius - Word Of Mouth (8718469537365) виниловая пластинка

Word of Mouth - второй сольный студийный альбом американского басиста Джако Пасториуса, выпущенный в 1981 году, когда он еще был участником джаз-фьюжн группы Weather Report, а также название биг-бэнда, который Пасториус собрал и с которым гастролировал с 1981 по 1983 год. Джон Фрэнсис Энтони «Jaco» Пасториус III (1 декабря 1951 г. - 21 сентября 1987 г.) был знаменитым американским джазовым басистом, композитором и продюсером. Он записывал альбомы как сольный исполнитель и как лидер группы и был участником команды Weather Report с 1976 по 1981 год. Он также сотрудничал с другими артистами, в первую очередь с Пэтом Метени и Джони Митчелл. В игре Джона на басу использовались фанк, лирические соло, басовые аккорды и новаторские гармоники. По состоянию на 2017 год он был единственным электрическим басистом из семи басистов, занесенных в Зал славы джаза DownBeat, и был признан одним из лучших электрических басистов всех времен. Пасториус страдал от наркозависимости и проблем с психическим здоровьем, и, несмотря на его широкое признание, во второй половине жизни у музыканта были проблемы с сохранением работы из-за его ненадежности. Из-за частых финансовых трудностей в середине 1980-х он постоянно оставался без крова. Пасториус умер в 1987 году от травм, полученных в результате избиения возле ночного клуба в Южной Флориде.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.11.2014
Исполнитель
Pastorius Jaco
Альбом (сингл)
Word Of Mouth
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Word of Mouth - второй сольный студийный альбом американского басиста Джако Пасториуса, выпущенный в 1981 году, когда он еще был участником джаз-фьюжн группы Weather Report, а также название биг-бэнда, который Пасториус собрал и с которым гастролировал с 1981 по 1983 год. Джон Фрэнсис Энтони «Jaco» Пасториус III (1 декабря 1951 г. - 21 сентября 1987 г.) был знаменитым американским джазовым басистом, композитором и продюсером. Он записывал альбомы как сольный исполнитель и как лидер группы и был участником команды Weather Report с 1976 по 1981 год. Он также сотрудничал с другими артистами, в первую очередь с Пэтом Метени и Джони Митчелл. В игре Джона на басу использовались фанк, лирические соло, басовые аккорды и новаторские гармоники. По состоянию на 2017 год он был единственным электрическим басистом из семи басистов, занесенных в Зал славы джаза DownBeat, и был признан одним из лучших электрических басистов всех времен. Пасториус страдал от наркозависимости и проблем с психическим здоровьем, и, несмотря на его широкое признание, во второй половине жизни у музыканта были проблемы с сохранением работы из-за его ненадежности. Из-за частых финансовых трудностей в середине 1980-х он постоянно оставался без крова. Пасториус умер в 1987 году от травм, полученных в результате избиения возле ночного клуба в Южной Флориде.
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