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OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка

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OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка - фото 1
OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка - фото 2
OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка - фото 3
OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка - фото 4
OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
OST, Medici
Альбом (сингл)
Masters Of Florence
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8024709221926]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
OST, Medici
Альбом (сингл)
Masters Of Florence
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lies, Dulcis Amor, Vision, Lorenzo The Magnificent, War (Edit), Plenti Sunt, Love For Duty, Firenze, Cosimo And Contessina, Revolution Bones Feat. Skin, Attack On The Carriage, Decadence, Renaissance Feat. Skin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка

Саундтрек к сериалу от Netflix "Медичи". Красивая музыка в стиле итальянского ренессанса.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[8024709221926]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
OST, Medici
Альбом (сингл)
Masters Of Florence
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Lies, Dulcis Amor, Vision, Lorenzo The Magnificent, War (Edit), Plenti Sunt, Love For Duty, Firenze, Cosimo And Contessina, Revolution Bones Feat. Skin, Attack On The Carriage, Decadence, Renaissance Feat. Skin
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Саундтрек к сериалу от Netflix "Медичи". Красивая музыка в стиле итальянского ренессанса.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Medici - Masters Of Florence (Paolo Buonvino) (8024709221926) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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