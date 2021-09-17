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OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (0602438537174) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (0602438537174) виниловая пластинка

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OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (0602438537174) виниловая пластинка - фото 1
OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (0602438537174) виниловая пластинка - фото 2
OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (0602438537174) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.09.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Bandito Dagli Occhi Azzurri
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (0602438537174) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (0602438537174) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (0602438537174) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626582
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (0602438537174) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cam Sugar
Barcode
[0602438537174]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.09.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Bandito Dagli Occhi Azzurri
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (0602438537174) виниловая пластинка

Il Bandito Dagli Occhi Azzurri - впервые на виниле, лимитированное, ремастированное издание саундтрека к итальянскому фильму 1980 года. Музыка к фильму была написана композитором Эннио Морриконе.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (0602438537174) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cam Sugar
Barcode
[0602438537174]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.09.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Il Bandito Dagli Occhi Azzurri
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Il Bandito Dagli Occhi Azzurri - впервые на виниле, лимитированное, ремастированное издание саундтрека к итальянскому фильму 1980 года. Музыка к фильму была написана композитором Эннио Морриконе.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri (Ennio Morricone) (0602438537174) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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