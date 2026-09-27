OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - From Dusk Till Dawn (Various Artists) (8713748982874) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Blasters–Dark Night, ZZ Top–Mexican Blackbird, Jon Wayne–Texas Funeral, The Mavericks–Foolish Heart, Juliette Lewis & Quentin Tarantino–Would You Do Me A Favour, Jimmie Vaughan–Dengue Woman Blues, The Leftovers (17)–Torquay, ZZ Top–She's Just Killing Me, Cheech Marin–Chet's Speech, Tito And Tarantula*–Angry Cockroaches (Cucarachas Enojadas), Stevie Ray Vaughan And Double Trouble*–Mary Had A Little Lamb, Tito And Tarantula*–After Dark, Stevie Ray Vaughan And Double Trouble*–Willie The Wimp (And His Cadillac Coffin), Tom Savini–Kill The Band, Graeme Revell–Mexican Standoff, Graeme Revell–Sex Machine Attacks
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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