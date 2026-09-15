OST - A Modern Gentleman - The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro (Piero Piccioni) (8024709221223) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - A Modern Gentleman - The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro (Piero Piccioni) (8024709221223) виниловая пластинка
A Modern Gentleman - The Refined And Bitterweet Sound Of Maestro - сборник записей композитора Пиеро Пиччиони, выпущенный в 2021 году к 100-летию маэстро, включающий музыку к кинофильмам из собрания итальянского лейбла CAM Sugar, в том числе редки и никогда ранее не издававшиеся сочинения, созданные в период с 1959 по 1982 год. Издание на двойном 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте. Пьеро Пиччони - итальянский кинокомпозитор, дирижёр и музыкант. Создал более 300 саунтреков для 100 художественных фильмов знаменитых итальянских режиссеров, в том числе, Бернардо Бертолуччи, Лукино Висконти, Витторио де Сика, Лины Вертмюллер, Франческо Рози, но чаще всего писал музыку для известного своими комедийными ролями, режиссера Альберто Сорди. Кроме этого Пьеро Пиччони прославился как пианист, органист, автор музыки к радио и телепостановкам, балетам и для симфонических оркестров.
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