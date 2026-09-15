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OST - A Modern Gentleman - The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro (Piero Piccioni) (8024709221223) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - A Modern Gentleman - The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro (Piero Piccioni) (8024709221223) виниловая пластинка

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OST - A Modern Gentleman - The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro (Piero Piccioni) (8024709221223) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626574
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - A Modern Gentleman - The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro (Piero Piccioni) (8024709221223) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - A Modern Gentleman - The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro (Piero Piccioni) (8024709221223) виниловая пластинка

A Modern Gentleman - The Refined And Bitterweet Sound Of Maestro - сборник записей композитора Пиеро Пиччиони, выпущенный в 2021 году к 100-летию маэстро, включающий музыку к кинофильмам из собрания итальянского лейбла CAM Sugar, в том числе редки и никогда ранее не издававшиеся сочинения, созданные в период с 1959 по 1982 год. Издание на двойном 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте. Пьеро Пиччони - итальянский кинокомпозитор, дирижёр и музыкант. Создал более 300 саунтреков для 100 художественных фильмов знаменитых итальянских режиссеров, в том числе, Бернардо Бертолуччи, Лукино Висконти, Витторио де Сика, Лины Вертмюллер, Франческо Рози, но чаще всего писал музыку для известного своими комедийными ролями, режиссера Альберто Сорди. Кроме этого Пьеро Пиччони прославился как пианист, органист, автор музыки к радио и телепостановкам, балетам и для симфонических оркестров.

Отзывы о товаре OST - A Modern Gentleman - The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro (Piero Piccioni) (8024709221223) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
A Modern Gentleman - The Refined And Bitterweet Sound Of Maestro - сборник записей композитора Пиеро Пиччиони, выпущенный в 2021 году к 100-летию маэстро, включающий музыку к кинофильмам из собрания итальянского лейбла CAM Sugar, в том числе редки и никогда ранее не издававшиеся сочинения, созданные в период с 1959 по 1982 год. Издание на двойном 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте. Пьеро Пиччони - итальянский кинокомпозитор, дирижёр и музыкант. Создал более 300 саунтреков для 100 художественных фильмов знаменитых итальянских режиссеров, в том числе, Бернардо Бертолуччи, Лукино Висконти, Витторио де Сика, Лины Вертмюллер, Франческо Рози, но чаще всего писал музыку для известного своими комедийными ролями, режиссера Альберто Сорди. Кроме этого Пьеро Пиччони прославился как пианист, органист, автор музыки к радио и телепостановкам, балетам и для симфонических оркестров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - A Modern Gentleman - The Refined And Bittersweet Sound Of An Italian Maestro (Piero Piccioni) (8024709221223) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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