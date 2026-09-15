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Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка

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Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка - фото 1
Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка - фото 2
Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка - фото 3
Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Let the Bad Times Roll
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка - фото 1
  • Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка - фото 2
  • Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка - фото 3
  • Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626568
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072230200]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Let the Bad Times Roll
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка

Let The Bad Times Roll - студийный альбом 2021 года коллектива The Offspring. Релиз представлен на черном виниле. The Offspring - американская калифорнийская панк-рок-группа, основанная в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, ударник Пит Парада, а с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H2O Тодд Морс. В течение долгого времени (с 1986 по 2003 год) на ударных в группе играл Рон Уэлти. С самого создания The Offspring и до недавнего времени в группе участвовал бас-гитарист Грег Крисел. Копии альбомов проданы количеством в 40 миллионов по всему миру. The Offspring считается одной из самых продаваемых панк-рок групп за всё время.



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072230200]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Let the Bad Times Roll
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Let The Bad Times Roll - студийный альбом 2021 года коллектива The Offspring. Релиз представлен на черном виниле. The Offspring - американская калифорнийская панк-рок-группа, основанная в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, ударник Пит Парада, а с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H2O Тодд Морс. В течение долгого времени (с 1986 по 2003 год) на ударных в группе играл Рон Уэлти. С самого создания The Offspring и до недавнего времени в группе участвовал бас-гитарист Грег Крисел. Копии альбомов проданы количеством в 40 миллионов по всему миру. The Offspring считается одной из самых продаваемых панк-рок групп за всё время.


Теги товара: Панк-рок
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Offspring, The, Let The Bad Times Roll (0888072230200) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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