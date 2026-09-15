Of Monsters And Men - My Head Is An Animal (coloured) (0602527980188) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
В наличии
Код товара: 626567
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Of Monsters And Men - My Head Is An Animal (coloured) (0602527980188) виниловая пластинка
My Head Is an Animal — дебютный альбом исландской инди-фолк-группы Of Monsters and Men[1], выпущенный в Исландии лейблом Record Records 20 сентября 2011 года. Альбом получил своё название по второй строчке песни «Dirty Paws». После успеха их дебютного сингла, «Little Talks», группа подписала контракт с Universal Music Group и 3 апреля 2012 года альбом был переиздан в Северной Америке лейблом Republic Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
My Head Is an Animal — дебютный альбом исландской инди-фолк-группы Of Monsters and Men[1], выпущенный в Исландии лейблом Record Records 20 сентября 2011 года. Альбом получил своё название по второй строчке песни «Dirty Paws». После успеха их дебютного сингла, «Little Talks», группа подписала контракт с Universal Music Group и 3 апреля 2012 года альбом был переиздан в Северной Америке лейблом Republic Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Of Monsters And Men - My Head Is An Animal (coloured) (0602527980188) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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